RECORD NEWS contra a dengue: moradores denunciam tambor que acumula água em supermercado de SP

Moradores da zona sul de São Paulo denunciaram um tambor que acumula água parada em um supermercado. O objeto que motivou a reclamação está localizado na área de coleta de produtos recicláveis do estabelecimento.



Em nota enviada à RECORD NEWS, a empresa responsável afirmou que "tanto o tambor quanto a água são resultado de uma manutenção nos encanamentos da loja. Ambos já foram corretamente descartados e não estão mais no local e, portanto, não há risco para a formação de foco do mosquito da dengue".



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.