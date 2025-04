RECORD NEWS contra a dengue: laje de casa no Grajaú (SP) acumula água e amedronta moradores

Um morador denunciou a laje de uma casa no distrito de Grajaú, em São Paulo, que acumula água parada e pedaços de telhas abandonadas. O vizinho afirmou que já entrou em contato com o Canal de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura de São Paulo, mas, até o momento, nada foi feito.



Segundo o morador, o proprietário da residência não mora mais lá e por isso a situação está assim. Local pode ser foco do mosquito da dengue e perigo para a população da região.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.