RECORD NEWS contra a dengue: caixa d’água do antigo IML de Santos (SP) preocupa moradores

Uma caixa d’água no prédio abandonado do IML (Instituto Médico Legal) na entrada de Santos, no litoral paulista, preocupa moradores. Segundo morador da região, o local conta com cerca de 10 mil litros de água, ou seja, um espaço propício para se tornar um criadouro do mosquito da dengue .



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.