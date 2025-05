Rio de Janeiro amplia vacinação contra dengue para todos os municípios

A vacinação contra a dengue foi ampliada para todos os municípios do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, serão disponibilizadas 15 mil doses, para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. A ampliação segue as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações e é vista como uma etapa essencial para reduzir os casos graves da doença e evitar internações.



A vacina é aplicada em duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Em 2024, o estado do Rio de Janeiro registrou mais de 300 mil casos de dengue . Neste ano, já foram notificados mais de 25 mil casos prováveis.