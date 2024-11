Traficantes são flagrados perseguindo milicianos em condomínio de Bangu, no Rio de Janeiro

A polícia do Rio de Janeiro tenta identificar os traficantes que perseguiram milicianos em um condomínio em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro , neste sábado (9). As imagens da câmera de monitoramento do espaço residencial flagraram o momento da perseguição. Um dos traficantes foi identificado como “Tarzan do tráfico”, criminoso que estaria envolvido em vários assaltos na região. Após o confronto, o grupo fugiu. Agentes da delegacia de Bangu analisam as imagens das câmeras de vigilância para identificar os demais suspeitos e prendê-los.