Colaboração entre empresas e ONU é crucial para metas sustentáveis

Daniela Grelin destaca importância do Pacto Global em desafios ambientais e sociais

Mulheres Positivas|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Daniela Grelin destaca a importância da colaboração entre empresas e governos para atingir objetivos sustentáveis.
  • A cooperação é fundamental para enfrentar desafios como equidade de gênero e proteção ambiental.
  • Integrar sustentabilidade nas práticas empresariais pode gerar inovações e soluções criativas.
  • Empresas brasileiras podem liderar oferecendo soluções inovadoras em tecnologia social e ambiental globalmente.

 

Daniela Grelin, diretora-executiva do Pacto Global no Brasil, enfatizou a importância da colaboração entre empresas e governos para atingir objetivos sustentáveis durante o programa Mulheres Positivas. Ela destacou que essa cooperação é essencial para superar desafios globais como equidade de gênero e proteção ambiental.

No cenário atual, Daniela ressaltou a necessidade de um esforço coletivo para enfrentar questões urgentes, como mudanças climáticas, que já afetam diretamente o mercado. Integrar princípios de sustentabilidade nas práticas empresariais pode potencializar inovações e soluções criativas para problemas ambientais e sociais.

Ela citou que as empresas brasileiras têm potencial para liderar oferecendo soluções inovadoras em tecnologia social e ambiental globalmente. O papel do Pacto Global é incentivar as empresas a contribuir com metas comuns, atuando em sinergia para enfrentar desafios socioambientais crescentes e assegurar um futuro mais sustentável.

