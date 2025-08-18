Colaboração entre empresas e ONU é crucial para metas sustentáveis
Daniela Grelin destaca importância do Pacto Global em desafios ambientais e sociais
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Daniela Grelin, diretora-executiva do Pacto Global no Brasil, enfatizou a importância da colaboração entre empresas e governos para atingir objetivos sustentáveis durante o programa Mulheres Positivas. Ela destacou que essa cooperação é essencial para superar desafios globais como equidade de gênero e proteção ambiental.
No cenário atual, Daniela ressaltou a necessidade de um esforço coletivo para enfrentar questões urgentes, como mudanças climáticas, que já afetam diretamente o mercado. Integrar princípios de sustentabilidade nas práticas empresariais pode potencializar inovações e soluções criativas para problemas ambientais e sociais.
Ela citou que as empresas brasileiras têm potencial para liderar oferecendo soluções inovadoras em tecnologia social e ambiental globalmente. O papel do Pacto Global é incentivar as empresas a contribuir com metas comuns, atuando em sinergia para enfrentar desafios socioambientais crescentes e assegurar um futuro mais sustentável.
Qual a importância da colaboração entre empresas e governos segundo Daniela Grelin?
Daniela Grelin, diretora-executiva do Pacto Global no Brasil, enfatizou que a colaboração entre empresas e governos é essencial para atingir objetivos sustentáveis e superar desafios globais como equidade de gênero e proteção ambiental.
Quais são as questões urgentes que precisam de um esforço coletivo?
Daniela ressaltou a necessidade de um esforço coletivo para enfrentar questões urgentes como as mudanças climáticas, que já afetam diretamente o mercado.
Como as práticas empresariais podem ajudar a enfrentar problemas ambientais e sociais?
Integrar princípios de sustentabilidade nas práticas empresariais pode potencializar inovações e soluções criativas para problemas ambientais e sociais.
Qual o papel do Pacto Global em relação às empresas brasileiras?
O papel do Pacto Global é incentivar as empresas brasileiras a contribuir com metas comuns, atuando em sinergia para enfrentar desafios socioambientais e assegurar um futuro mais sustentável.
Veja também
Diretora do Pacto Global da organização multilateral é a convidada do Mulheres Positivas de quinta-feira (14)
Mulheres Positivas playlist
1/4
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!