Colaboração entre empresas e ONU é crucial para metas sustentáveis Daniela Grelin destaca importância do Pacto Global em desafios ambientais e sociais Mulheres Positivas|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 16h10 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Daniela Grelin destaca a importância da colaboração entre empresas e governos para atingir objetivos sustentáveis.

A cooperação é fundamental para enfrentar desafios como equidade de gênero e proteção ambiental.

Integrar sustentabilidade nas práticas empresariais pode gerar inovações e soluções criativas.

Empresas brasileiras podem liderar oferecendo soluções inovadoras em tecnologia social e ambiental globalmente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Daniela Grelin, diretora-executiva do Pacto Global no Brasil, enfatizou a importância da colaboração entre empresas e governos para atingir objetivos sustentáveis durante o programa Mulheres Positivas. Ela destacou que essa cooperação é essencial para superar desafios globais como equidade de gênero e proteção ambiental.

No cenário atual, Daniela ressaltou a necessidade de um esforço coletivo para enfrentar questões urgentes, como mudanças climáticas, que já afetam diretamente o mercado. Integrar princípios de sustentabilidade nas práticas empresariais pode potencializar inovações e soluções criativas para problemas ambientais e sociais.

Ela citou que as empresas brasileiras têm potencial para liderar oferecendo soluções inovadoras em tecnologia social e ambiental globalmente. O papel do Pacto Global é incentivar as empresas a contribuir com metas comuns, atuando em sinergia para enfrentar desafios socioambientais crescentes e assegurar um futuro mais sustentável.

Qual a importância da colaboração entre empresas e governos segundo Daniela Grelin?

Daniela Grelin, diretora-executiva do Pacto Global no Brasil, enfatizou que a colaboração entre empresas e governos é essencial para atingir objetivos sustentáveis e superar desafios globais como equidade de gênero e proteção ambiental.

‌



Quais são as questões urgentes que precisam de um esforço coletivo?

Daniela ressaltou a necessidade de um esforço coletivo para enfrentar questões urgentes como as mudanças climáticas, que já afetam diretamente o mercado.

Como as práticas empresariais podem ajudar a enfrentar problemas ambientais e sociais?

Integrar princípios de sustentabilidade nas práticas empresariais pode potencializar inovações e soluções criativas para problemas ambientais e sociais.

‌



Qual o papel do Pacto Global em relação às empresas brasileiras?

O papel do Pacto Global é incentivar as empresas brasileiras a contribuir com metas comuns, atuando em sinergia para enfrentar desafios socioambientais e assegurar um futuro mais sustentável.

Veja também

‌



Diretora do Pacto Global da organização multilateral é a convidada do Mulheres Positivas de quinta-feira (14)

Mulheres Positivas playlist 1 / 4 Modo teatro Reproduzindo ONU tem papel fundamental na articulação entre empresas e governos, diz Daniela Grelin ‘Gastronomia não era moda como hoje’, diz Janaína Torres, eleita melhor chef mulher do mundo ‘A mulher é como uma mola propulsora’, comenta gerente de RH da Alvarez e Marsal Confira a primeira edição do Summit de Saúde Mulheres Positivas

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!