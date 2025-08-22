Patrícia Muratori fala sobre desafios no YouTube Latam
Diretora discute carreira não linear e proteção infantil nas plataformas digitais
Patrícia Muratori, diretora do YouTube para a América Latina, compartilhou sua trajetória profissional no programa Mulheres Positivas, destacando as oportunidades e mudanças que marcaram sua carreira. Ela enfatizou que sua jornada não foi linear, ressaltando momentos de incerteza que levaram a decisões importantes.
Muratori discutiu a relevância da proteção de menores nas redes sociais, afirmando que é uma prioridade central para o YouTube criar um ambiente seguro para crianças e adolescentes. A plataforma trabalha com revisores humanos e inteligência artificial para garantir essa segurança.
Além disso, ela destacou a importância do aprendizado contínuo e da mentoria como ferramentas essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional. Para Muratori, a troca de experiências pode abrir novas portas e ajudar a superar desafios.
O programa Mulheres Positivas é transmitido pela RECORD NEWS todas as quintas-feiras à noite, oferecendo uma plataforma para mulheres compartilharem suas histórias inspiradoras.
