Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Patrícia Muratori fala sobre desafios no YouTube Latam

Diretora discute carreira não linear e proteção infantil nas plataformas digitais

Mulheres Positivas|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Patrícia Muratori, diretora do YouTube Latam, compartilhou sua trajetória profissional em programa de entrevistas.
  • Ela enfatizou a não linearidade de sua carreira e a importância de decisões tomadas em momentos de incerteza.
  • Muratori destacou a prioridade da proteção de menores nas redes sociais e as medidas do YouTube para garantir segurança.
  • O programa **Mulheres Positivas** promove a troca de experiências e histórias inspiradoras entre mulheres.

 

Diretora do YouTube Latam diz que proteção de crianças é 'prioridade número zero' da plataforma
Diretora do YouTube Latam diz que proteção de crianças é 'prioridade número zero' da plataforma

Patrícia Muratori, diretora do YouTube para a América Latina, compartilhou sua trajetória profissional no programa Mulheres Positivas, destacando as oportunidades e mudanças que marcaram sua carreira. Ela enfatizou que sua jornada não foi linear, ressaltando momentos de incerteza que levaram a decisões importantes.

Muratori discutiu a relevância da proteção de menores nas redes sociais, afirmando que é uma prioridade central para o YouTube criar um ambiente seguro para crianças e adolescentes. A plataforma trabalha com revisores humanos e inteligência artificial para garantir essa segurança.

Além disso, ela destacou a importância do aprendizado contínuo e da mentoria como ferramentas essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional. Para Muratori, a troca de experiências pode abrir novas portas e ajudar a superar desafios.

O programa Mulheres Positivas é transmitido pela RECORD NEWS todas as quintas-feiras à noite, oferecendo uma plataforma para mulheres compartilharem suas histórias inspiradoras.


Perguntas e Respostas

Quem é Patrícia Muratori e qual é a sua função no YouTube?

Patrícia Muratori é a diretora do YouTube para a América Latina.


Qual foi um dos principais tópicos abordados por Muratori durante sua participação no programa?

Muratori discutiu a relevância da proteção de menores nas redes sociais, ressaltando que criar um ambiente seguro para crianças e adolescentes é uma prioridade central para o YouTube.


Como o YouTube trabalha para garantir a segurança infantil em sua plataforma?

O YouTube utiliza revisores humanos e inteligência artificial para garantir a segurança de crianças e adolescentes.

Quais ferramentas Muratori considera essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional?

Ela destacou a importância do aprendizado contínuo e da mentoria como ferramentas essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Assista ao vídeo - Diretora do YouTube Latam diz que proteção de crianças é ‘prioridade número zero’ da plataforma

Veja também


Patricia Muratori foi a convidada do 'Mulheres Positivas' de quinta-feira (21)

Mulheres Positivas playlist

1/5

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.