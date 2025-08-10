Janaína Torres: da infância humilde ao topo da gastronomia mundial Chef brasileira premiada destaca a importância da culinária na conexão com pessoas Mulheres Positivas|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 10/08/2025 - 12h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Janaína Torres foi eleita a melhor chef mulher do mundo.

Cresceu em um cortiço e sempre enxergou a culinária como forma de conexão.

Abrindo a barraca de comida na Praça da República, chegou a ter o Bar Dona Onça, um dos melhores do mundo.

Defende o papel das mulheres na gastronomia e destaca o crescente papel das latino-americanas na área.

Janaína Torres, eleita a melhor chef mulher do mundo, compartilhou sua trajetória inspiradora no programa Mulheres Positivas. Desde sua infância em um cortiço até alcançar reconhecimento internacional na gastronomia, Janaína sempre viu a comida como uma forma de conectar pessoas e superar desafios.

Criada em um ambiente modesto por mulheres fortes e independentes, sua paixão pela culinária foi incentivada pelos contatos gastronômicos de sua mãe. Apesar do domínio masculino nas cozinhas da época, Janaína encontrou seu espaço começando com uma barraca de comida na Praça da República e evoluindo para abrir o Bar Dona Onça, que figura entre os melhores restaurantes do mundo.

Além do Bar Dona Onça, localizado no centro de São Paulo, Janaína é responsável por outros empreendimentos gastronômicos renomados como a Casa do Porco e o Hot Pork.

Durante a entrevista, ela destacou o crescente papel das mulheres na gastronomia latino-americana e enfatizou a importância de manter uma atitude positiva frente aos desafios do setor.

Dona de empreendimentos como a Casa do Porco e Sorveteria do Centro, ela foi a convidada do 'Mulheres Positivas' desta semana

