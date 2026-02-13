'Dê uma chance visitando nosso país': empresária rebate julgamentos sobre os Emirados Árabes
Maryam bin Al Shaikh é a convidada do 'Mulheres Positivas' desta quinta (12) e destaca programas de incentivo feminino no mercado
Durante o Mulheres Positivas desta quinta-feira (12), Fabi Saad bateu um papo com Maryam bin Al Shaikh, diretora do Conselho de Mulheres e Empresárias de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. Com um papel fundamental para o desenvolvimento e empoderamento de mulheres empreendedoras da região, Maryam destaca a importância da iniciativa e o intercâmbio com outras culturas, como a brasileira.
Com diversos projetos de incentivo e inserção das mulheres no mercado, principalmente em setores tipicamente ocupados por homens, como tecnologia e indústria, a empresária contrapõe o estereótipo criado sobre o país. A diretora ressalta o apoio e segurança oferecidos às empresárias para embarcarem na jornada, em algo classificado como “avanço feminino” da sociedade.
“E a ideia equivocada que às vezes vem do exterior é, não temos poder aqui, somos limitadas ao que somos capazes de fazer, mas somos metade da influência no governo. Eles realmente ouvem o que as mulheres precisam e muitas das políticas nos Emirados Árabes Unidos são voltadas para as mulheres. Mesmo em cargos de chefia, especialmente as políticas criadas para as mulheres que trabalham são voltadas para elas”, comenta.
Além de apresentar o projeto para mudar a visão das pessoas sobre o país, Maryam faz um convite a todos visitarem os Emirados Árabes e não julgarem a cultura por apenas conceitos pré-definidos.
“Eu quero deixar uma mensagem para as mulheres que estão assistindo agora e talvez estão com medo. Antes de tirar conclusões precipitadas, eu diria que primeiro você visita e dá uma chance, antes de formar uma ideia pré-concebida sobre o que é, se informa. Não depende apenas do que te dizem, dê uma chance visitando o país”, finaliza a diretora.
