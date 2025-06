Lideranças da Oracle na América Latina contam sobre suas trajetórias ao ‘Mulheres Positivas’

No Mulheres Positivas desta quinta-feira (19), Fabi Saad recebe Dani Botaro, head de Cultura e Inclusão da Oracle na América Latina, e Amanda Gelumbauskas, head do Oracle Next Education na América Latina.



Dani relata alguns dos desafios que envolvem a realização de uma carreira internacional, lidando com diferentes culturas: “Eu trabalho com nove países aqui [na América Latina ] e nenhum deles é igual. [...] A primeira dica que eu falo para uma pessoa que quer fazer carreira internacional é realmente estar aberta para se integrar em uma nova cultura.”



Já Amanda conta que teve de superar condições adversas de saúde até chegar na posição de liderança que ocupa hoje. “Eu fui buscar no esporte um pouco do prazer, e o esporte me trouxe a disciplina , me trouxe a constância e não tem como não trazer isso para a vida profissional também. [...] Isso reflete também na liderança, no seu time. Para a gente ter bons resultados, a gente tem que motivar as pessoas”, comenta.



