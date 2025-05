Futuro da América Latina depende de união dos países, diz Lula no Fórum Celac-China Durante discurso em Pequim, presidente destacou que ‘não há saída para nenhum país individualmente’ Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/05/2025 - 11h01 (Atualizado em 13/05/2025 - 11h31 ) twitter

Lula fez pronunciamento no IV Fórum Celac-China Ricardo Stuckert / PR - 13.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o “futuro da América Latina depende do comportamento” e da “união dos países” sul-americanos e caribenhos. A declaração foi feita em Pequim, na China, nesta terça-feira (13), durante discurso no 4º Fórum Celac-China.

“Queria fazer um alerta a todos os companheiros da América Latina. O futuro da América Latina depende do nosso comportamento, da análise justa do que aconteceu no século 20, onde nós avançamos, e onde nós retrocedemos, para que a gente compreenda de uma vez por todas: Não há saída para nenhum país individualmente”, declarou.

Lula destacou que a América Latina tem 500 anos de história que provam isso. “Ou nós nos juntamos entre nós, e procuramos parceiros que queiram, junto conosco, construir um mundo compartilhado, ou a América Latina tende a continuar sendo uma região que representa a pobreza no mundo de hoje”, disse.

Mesmo defendendo o apoio da China, Lula alertou que o desenvolvimento da América Latina não depende do país asiático, nem dos Estados Unidos ou da União Europeia. “Depende, pura e simplesmente, se a gente quer ser grande ou a gente quer continuar pequeno”, afirmou.

Celac-China

O Fórum Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) foi criado em 2014 com o objetivo de fortalecer as relações políticas, comerciais e econômicas entre a China e os países da América Latina e do Caribe.

“Ao longo dessa década, os laços entre a América Latina e o Caribe e a China se fortaleceram. A China já é o segundo maior parceiro comercial da CELAC e um dos mais importantes investidores diretos na região. Recursos oriundos de instituições financeiras chinesas superam créditos oferecidos pelo Banco Mundial ou pelo BID [Banco Interamericano de Desenvolvimento]. A parceria com a China é um elemento dinâmico para a economia regional”, disse Lula.

O chefe do Palácio do Planalto também defendeu o desenvolvimento de tecnologias pela América Latina. “A revolução digital não pode criar um novo abismo tecnológico entre nações. O desenvolvimento da Inteligência Artificial não deve ser um privilégio de poucos. Uma transição justa para uma economia de baixo carbono também exige amplo acesso a tecnologias de energia limpa”, disse.

Segundo ele, a “América Latina e o Caribe e a China podem mostrar ao mundo que é possível conter a mudança do clima sem abdicar do crescimento econômico e da justiça social”.

“A COP30, na Amazônia, no estado do Pará, na cidade de Belém, no coração da Amazônia, almeja ser um ponto de virada na implementação dos compromissos climáticos, estabelecendo a confiança em soluções coletivas”.

Primeira mulher secretária-geral da ONU

Lula também voltou a defender a eleição de uma mulher indicada pelos países latinos e caribenhos para o cargo de secretária-geral da ONU.

“A América Latina e o Caribe podem contribuir elegendo a primeira mulher Secretária-Geral da ONU e honrando, assim, o legado da Conferência de Pequim sobre os direitos das mulheres”, disse.

O presidente busca apoio na estratégia desde o começo do ano, com a expectativa dos países escolherem um único nome para ser indicado. Os mais cotados, no começo do ano, eram a ex-presidente do Chile Michelle Bachelet e a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley.

Até hoje, nunca houve uma liderança feminina no cargo de secretária-geral da ONU. O mandato do atual secretário-geral, o português António Guterres, termina no ano que vem.

