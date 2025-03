‘Mulheres Positivas’: Francine Mendes fala sobre novo reality da RECORD NEWS, ‘Garotas do Tesouro’

No Mulheres Positivas desta quinta-feira (20), Fabi Saad recebe a economista Francine Mendes, que apresentará o novo reality show da RECORD NEWS, Garotas do Tesouro . Francine é CEO da femfintech Elas que lucrem, escritora e mestre em psicanálise.



A economista conta que trabalha com mercado financeiro há mais de 22 anos e aponta que a presença majoritária de homens no meio sempre gerou uma dúvida em sua cabeça. “Aquilo ficou me incomodando muito durante muitos anos, até fui fazer um mestrado em psicanálise de consumo, lá na Argentina, para entender por que as mulheres se interessam tanto por maternidade, mas não se interessam tanto por dinheiro e poder. Aí, descobri um arsenal de coisas novas e resolvi focar no público feminino .”



A economista aponta que, entre mulheres, falar sobre dinheiro ainda é um tabu — o que vai na direção contrária aos dados. “De cada dez mulheres, oito vão precisar administrar dinheiro ao longo da vida. Nós trabalhamos mais, temos jornadas duplas, triplas, fazemos mais pausas na nossa carreira e ganhamos menos. Não é sobre competir com o gênero oposto, é sobre alimentar melhor o nosso gênero.”



O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS toda quinta-feira, às 22h30. Já o Garotas do Tesouro estreia na próxima segunda-feira (24), às 20h50.