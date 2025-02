‘Mulheres Positivas’: saiba por que mulheres sofrem mais com a enxaqueca

Em entrevista ao programa Mulheres Positivas desta quinta-feira (30), a neurologista Thais Villa falou sobre os problemas envolvendo a enxaqueca. “As mulheres sofrem muito mais com enxaqueca, pelo fator hormonal. Nós mulheres temos mais estrogênio naturalmente, e o estrogênio é um facilitador de crises nas pessoas com enxaqueca. Homens e mulheres têm enxaqueca do mesmo jeito, crianças, idosos. Mas a mulher, na idade mais importante da vida dela, mais produtiva e reprodutiva, pelo estrogênio, ela vai ter mais crises e vai ser mais debilitada pela doença.”



Thais ainda alertou para o mau uso de analgésicos para o tratamento da doença, que não é eficaz. “Não é com analgésico que se trata crise. Você precisa saber com o que tratar, e não são esses medicamentos. Tomar dipirona, ibuprofeno, medicamentos anti-inflamatórios, se você ficar só nesse ciclo, você vai piorar a doença, em algum momento você vai ter mais crises.”