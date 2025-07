‘Se a gente se forçar à excelência em tudo, você vai burnoutar’, diz copresidente da BETC Havas

No Mulheres Positivas desta quinta-feira (3), Fabi Saad recebe Carol Boccia, copresidente da agência BETC Havas. Na conversa, Carol conta um pouco da sua trajetória até chegar ao cargo de liderança que ocupa hoje.



“Eu acho que a publicidade tem o poder de transformar marcas, transformar pessoas, transformar hábitos, ditar cultura. Esse poder transformador, isso era uma coisa que me fascinava. E aí eu entendi que dava para ir mais longe, que dava para esticar um pouquinho mais. E aí foi indo, foi indo e aí eu cheguei aonde eu cheguei”, relata Carol.



A líder ainda ressalta a importância de evitar exagerar na autocobrança. “Se a gente se forçar a excelência em tudo, você vai burnoutar . [...] Então assim, vai ter coisas que sim, que você tem que fazer sim. Mas não vai dar para ser tudo. Se for tudo, esquece.”



O Mulheres Positivas vai ao ar na RECORD NEWS toda quinta-feira, às 22h30.