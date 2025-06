Maíra Liguori: Distribuir a 'cultura do cuidado' de forma justa é essencial para equidade de gênero

Jornalista, publicitária, presidente da ONG Think Olga e cofundadora da Think Eva, Maíra Liguori defende que a “cultura do cuidado ” é o que sustenta a vida – e precisa ser compartilhada por toda a sociedade. Em entrevista ao Mulheres Positivas desta quinta-feira (27), ela destacou que a sobrecarga de tarefas não remuneradas, como o trabalho doméstico e o cuidado com filhos ou idosos, é um dos principais motores da desigualdade entre homens e mulheres.



“Hoje, as mulheres brasileiras dedicam 21 horas semanais ao cuidado, enquanto os homens dedicam 11”, disse. Segundo Maíra, essa diferença compromete o acesso das mulheres a oportunidades de estudo, ascensão profissional e até ao descanso.



