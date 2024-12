Achado não é roubado: Japão dá aula com programa de itens perdidos e mostra que ditado não funciona

A capital do Japão , Tóquio, conta com um eficiente sistema de achados e perdidos. Na cidade, cerca de 80 funcionários da polícia local trabalham em um depósito de itens perdidos. Em 2023, cerca de 70% dos objetos entregues à polícia foram devolvidos aos seus donos. O sistema trabalha a partir de boletins de ocorrência do item perdido e, caso a descrição coincida com algum item do depósito, ele é devolvido. O grande número de objetos que retornaram aos donos, no entanto, encontra uma dificuldade: o guarda-chuva. Enquanto mais de 300 mil foram dados como perdidos, apenas 3.700 foram devolvidos.