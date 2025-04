Análise: discurso de Mark Carney contra Trump foi determinante para virada no Canadá

Na análise de Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais, a eleição de Mark Carney como primeiro-ministro canadense após a vitória de seu partido na disputa com os conservadores era “muito improvável”.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (29), Brustolin avalia que o cenário internacional e a disputa tarifária com os Estados Unidos favoreceram o atual ocupante do cargo, que assumiu o posto após a renúncia de Justin Trudeau, em um momento de fortalecimento do nacionalismo canadense. “Com esse discurso nacionalista, protegendo o Canadá — batendo no Trump — conseguiu se eleger apesar de todos os fatores contrários e de estar atrás nas pesquisas, com menos da metade dos votos dos conservadores há poucos meses”, comenta.



Nesta segunda-feira (28), segundo as projeções de vários meios de comunicação do país, o Partido Liberal do atual primeiro-ministro Mark Carney venceu as eleições do Canadá, e a imprensa aponta que os liberais vão formar o próximo governo, mas ainda não se sabe se terão maioria parlamentar.



Já na madrugada desta terça-feira (29), após seu partido ter vencido as eleições, Carney se pronunciou e relatou que está animado para trabalhar com as outras legendas. A campanha do primeiro-ministro foi marcada pelas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que — em relação à guerra comercial — colocou em pauta a soberania canadense, tema que dominou a campanha eleitoral.