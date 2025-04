Conheça o campeonato inusitado de imitação de gaivota que destaca a importância da ave na Bélgica

Em uma cidade à beira-mar na Bélgica, gritar como uma gaivota pode render aplausos e até um troféu. A quinta edição do Campeonato Europeu de Gritos de Gaivota reuniu cerca de 60 participantes de 14 países no último domingo (27). Além de serem avaliados pela imitação do canto, os concorrentes também se vestem como as aves e reproduzem seus comportamentos.



O evento inusitado busca combater a imagem negativa das gaivotas, muitas vezes vistas como "ratos do mar", e chama a atenção para a importância da preservação da espécie no ecossistema costeiro .