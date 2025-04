Marionetes gigantes de animais passeiam pelas ruas em ação ambiental no Senegal

Marionetes de papelão , criadas por uma iniciativa artística que desenvolve projetos para alertar a população sobre a crise climática , passearam pelas ruas de Dakar, capital do Senegal, na sexta-feira (25). O grupo de “animais” de papelão ganha novos integrantes, com esculturas inspiradas na fauna local. Cerca de 60 bichos estão sendo construídos por artesãos, carpinteiros e jovens artistas, que também vão dar vida às peças.



A ideia é provocar uma reação emocional nas pessoas ao colocar de volta nos espaços urbanos esses animais que estão ameaçados de extinção. O projeto começou sua trajetória no continente africano e vai cruzar dez países até chegar à Noruega, em agosto, reunindo mais de 300 bonecos ao longo do caminho.