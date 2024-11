‘Alto risco’: França reforça segurança para evitar ataques antissemitas em partida contra Israel

As autoridades da França mobilizaram 4.000 policiais e 1.600 seguranças particulares para reforçar a segurança da partida de futebol contra a seleção de Israel , nesta quinta-feira (14). Além disso, o público do estádio foi reduzido para apenas 25% da capacidade total. Os agentes consideram a disputa de ‘alto risco’ e buscam evitar ataques antissemitas como os que aconteceram na Holanda , na semana passada — quando torcedores do time israelense foram feridos e mais de 60 pessoas foram presas. O presidente Emmanuel Macron declarou que vai assistir ao jogo em solidariedade aos judeus que vivem na Europa.