Análise: resposta da Europa às taxas de Donald Trump pode beneficiar o Brasil

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira (3), que investimentos de empresas da Europa nos Estados Unidos sejam suspensos até que as tarifas anunciadas por Donald Trump sejam esclarecidas. Ele afirmou que não descarta uma resposta mais “massiva” contra a taxação de 20% sobre os produtos europeus, que chamou de “brutal e infundada”.



Segundo o mestre em relações internacionais Manuel Furriela, a segunda maior economia do bloco é especialmente atingida por conta das exportações substanciais da França aos Estados Unidos. No entanto, a resposta da Europa, por meio do aumento de suas próprias tarifas, pode beneficiar o Brasil e o restante do Mercosul.



“Uma das formas de os blocos e os países se precaverem em relação às medidas protecionistas dos Estados Unidos é tentar aquecer o comércio internacional com outras regiões. Então, esse acordo Mercosul-União Europeia , já muito atrasado, deve avançar”, diz em entrevista ao Conexão Record News .