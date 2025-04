Pet shop inusitado! Elefante toma ‘banho premium’ em lava-rápido e surpreende clientes na Tailândia

Um tutor decidiu levar o elefante para tomar um banho completo em um lava-rápido na Tailândia, no fim de março. O animal ficou tranquilo e animado enquanto se refrescava com bastante sabão, espuma e água. A presença do mamífero chamou a atenção de um dos clientes, que acredita que o homem recorreu ao estabelecimento pela praticidade, estrutura e preço.