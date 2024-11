'Au-mento' do turismo: número de visitantes no Egito cresce por conta dos cães na região

O número de turistas nas famosas pirâmides do Egito cresceu nos últimos tempos por conta de um vídeo que flagrou Apollo, um cachorro de rua que vive na região do Cairo, capital do país, no topo de uma das construções . A filmagem, além de trazer mais visitantes ao monumento histórico, gerando mais renda para os moradores locais, também ajudou os próprios animais, que recebem água e comida das pessoas que vão para tirar fotos com os “au-migos”. Além disso, um centro veterinário será instalado de forma permanente nas pirâmides para monitorar a saúde dos cães.