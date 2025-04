Motorista sai de carro em chamas em praça turística de Amsterdã

Um carro pegou fogo em um ponto turístico de Amsterdã , nesta quinta-feira (3). Segundo testemunhas, o veículo parou na Praça Dam, no centro histórico da capital holandesa, e explodiu. Logo após, o motorista saiu do automóvel com a roupa em chamas, apagadas pela polícia.



O homem, que tem 50 anos, foi levado ao hospital com ferimentos, logo em seguida, ele foi preso, por haver a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. Investigadores apontam que o motorista teria tentado tirar a própria vida. O incidente aconteceu poucos dias de um atentado na mesma região.



Um homem de origem ucraniana esfaqueou cinco pessoas de forma aleatória, com quatro delas hospitalizadas. O homem está detido em Haia. A promotoria do país afirmou que ele agiu com “intenção terrorista”.