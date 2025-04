Deslizamento de terra deixa três operários mortos em estrada no Peru

Três pessoas foram resgatadas sem vida, nesta quinta-feira (3), após um deslizamento de terra durante as fortes chuvas na região de Chanchamayo, no Peru. As vítimas eram trabalhadores que realizavam reparos dos prejuízos de uma estrada relacionados ao temporais — que já prejudicaram mais de 110 mil pessoas com o alagamento de ruas e escolas. O incidente fez com que operários e maquinário despencassem de uma altura de 150 metros em uma área de difícil acesso , o que fez as buscas durarem três dias.