Cinquentão! Leonardo DiCaprio faz 50 com carreira consolidada no cinema

O ator e astro de Hollywood Leonardo DiCaprio completa 50 anos nesta segunda-feira (11). Em mais de três décadas de carreira, ele acumula 37 participações em filmes, como os sucessos Ilha do Medo, O Lobo de Wall Street e Titanic. No entanto, DiCaprio também ganhou muito destaque fora das telonas por sua defesa ao meio ambiente, sendo nomeado mensageiro da paz das Nações Unidas, e pelas lindas namoradas que teve ao longo da vida. O ator já se relacionou com diversas modelos e atrizes famosas, incluindo a brasileira Gisele Bündchen .