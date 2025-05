Estrelas do rock! Green Day tem nome eternizado na Calçada da Fama em Hollywood

Green Day , um dos grupos de punk rock mais influentes do mundo, foi imortalizado com uma estrela na Calçada da Fama , em Hollywood, na quinta-feira (1º). Formada no fim dos anos 80, a banda norte-americana estourou nas paradas musicais com sucessos como Basket Case, American Idiot e Boulevard Broken Dreams. A homenagem acontece em um momento especial para os fãs brasileiros: o trio está com show marcado em São Paulo, em setembro.