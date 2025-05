Lorde interrompe hiato de quase quatro anos e lança música solo

Após um hiato de quase quatro anos, a cantora neozelandesa Lorde está de volta com o lançamento de "What Was That", sua nova música solo. A faixa marca o início da divulgação de seu aguardado quarto álbum de estúdio, intitulado Virgin, previsto para 27 de junho.



A divulgação da canção incluiu uma performance surpresa no Washington Square Park, em Nova York, que atraiu uma multidão de fãs e foi inicialmente interrompida pelas autoridades locais. Posteriormente, Lorde retornou ao local para uma apresentação improvisada, que foi incorporada ao videoclipe oficial da música.