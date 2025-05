Com muitas cores e criatividade, desfile de balões enche as ruas de cidade mexicana

Um desfile criativo com balões coloriu as ruas da cidade de Guadalajara, no México, no último fim de semana. Em diversos carros alegóricos, esculturas de criaturas marinhas feitas de balões foram exibidas ao público, que lotou as ruas locais. Todas as imagens foram compostas com milhares de balões, projetados por artistas de todo mundo, convidados para o evento que já está sua segunda edição.