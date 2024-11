Com maioria no Senado, Donald Trump tem 'fluidez para mudanças'

Em entrevista ao Mundo Record News, nesta quinta-feira (7), o cientista político Bruno Soller afirma que Donald Trump terá uma "fluidez" na relação com o executivo e o legislativo, "um fator importante para a governabilidade". Além da conquista de 295 delegados e maioria dos votos populares, os republicanos também ganharam o controle do Senado . "Essa corte mais conservadora pode facilitar as aprovações das demandas do presidente", diz Soller, que ressalta "Trump só conseguirá fazer mudanças constitucionais, caso convença os democratas ".