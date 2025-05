Acordo dos EUA com Reino Unido é vitória para Trump e Keir Starmer; veja análise

O acordo comercial dos EUA com o Reino Unido, anunciado nesta quinta-feira (8), "é um dia de vitória para o presidente Donald Trump", analisa o doutor em relações internacionais Igor Lucena.



Segundo o especialista, o presidente americano “sai um pouco por cima” ao demonstrar que consegue reduzir parte das tarifas impostas a produtos americanos por outros países.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (8), Lucena avalia que o acordo de Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, com o republicano pode abrir caminho para que mais nações negociem suas relações comerciais com Washington.



"É uma vitória também para o Brexit. Keir Starmer precisa mostrar que fora da União Europeia eles conseguem fazer acordos", completa o especialista. Ele ainda pontua que a Índia deve ser o próximo país a anunciar acerto com os EUA.