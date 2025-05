Motorista é resgatado momentos antes de carro ficar submerso em riacho nos EUA

Um homem foi resgatado em um riacho, na terça-feira (6), após ter o carro arrastado por uma enchente na região de Riesel, cidade do Texas, nos Estados Unidos . O estado americano sofre com fortes tempestades , que têm causado transtornos nos últimos dias.



Durante uma chuva intensa, o motorista acionou os bombeiros ao ficar preso em uma área alagada . A força da água fez com que o veículo fosse parar dentro do riacho. Os socorristas conseguiram retirar o condutor pela janela antes que o carro ficasse completamente submerso.