Crise climática: incêndios florestais atingem níveis alarmantes no Peru

Os incêndios florestais que atingem diversos países da América do Sul chegaram a níveis alarmantes no Peru. Cerca de 10.400 incêndios foram registrados somente esse ano no país, mais do que o dobro do mesmo período em 2023. A presidente peruana, Dina Boluarte, declarou estado de emergência e reconheceu que o país não tinha a estrutura necessária para combater as chamas. Ambientalistas afirmaram que as mudanças nas leis florestais incentivaram queimadas intencionais, piorando a situação dos incêndios.