‘Desmatamento será erradicado até 2030’: Lula cobra governança climática mais forte no G20; assista

A abertura do segundo dia da reunião entre os líderes mundiais do G20, no Rio de Janeiro , nesta terça-feira (19), foi marcada pelo discurso do presidente Lula com cobranças de ações para preservar o meio ambiente. Entre as metas, Lula disse que o “ desmatamento será erradicado até 2030”, mas ponderou que ainda que não seja derrubada mais nenhuma árvore, a “Amazônia continuará ameaçada se o resto do mundo não conter o aquecimento global”. Além disso, ele destacou a importância de uma “governança global mais forte” e afirmou que a COP 30 , marcada para novembro de 2025, "será a última chance de evitar uma ruptura irreversível no sistema climático”.