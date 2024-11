'Declaração unanime do G20 é uma vitória da diplomacia brasileira', diz professor

Com a aprovação unanime da declaração dos líderes do G20 , nesta segunda-feira (18), o primeiro dia da reunião dos principais chefes de Estado e de governo do mundo surpreendeu especialistas pelo posicionamento favorável do presidente argentino, Javier Milei, e do chanceler russo, Sergey Lavrov.



Em entrevista à RECORD NEWS, o professor de relações internacionais Roberto Uebel disse que a "declaração unanime do G20 é uma vitória para a diplomacia brasileira". Isso porque, nos dias que antecederam a reunião, já havia indícios da dificuldade de chegar a um consenso sem a participação da Argentina , mas devido aos esforços diplomáticos do Brasil, Javier Milei assinou o documento e aderiu à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. A reunião do G20 acontece no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro e termina nesta terça-feira (19).