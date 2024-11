Degradação da Amazônia passa dos 20 mil km² em setembro de 2024

A degradação das florestas na Amazônia Legal somou 20.238 km² em setembro de 2024. Esse valor representa um aumento de 1.402% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram detectados 1.347 km² de áreas degradadas. A degradação foi observada nos estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Tocantins. O SAD (Sistema de Alerta de Desmatamento) também detectou 547 km² de desmatamento na região em setembro deste ano, representando um aumento de 0,2% em relação ao mesmo período de 2023, que registrou 546 km². O desmatamento de 2024 ocorreu nos estados do Pará, Amazonas, Acre, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, Maranhão, Tocantins e Amapá.