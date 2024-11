'Pensar grande': Lula quer investir em mercados ascendentes e fortalecer laços com China e Índia

Durante discurso de abertura do Encontro Nacional da Indústria , em Brasília, nesta quarta-feira (27), o presidente Lula disse que quer aproveitar as oportunidades dos mercados ascendentes para fazer parcerias com a indústria brasileira. “O Brasil precisa crescer e para isso não dá para pensar pequeno”, afirmou. Entre os objetivos, Lula falou em intensificar os relacionamentos exteriores e declara que o “próximo passo é fazer reuniões com empresários na Índia”. Ele também comentou que o acordo feito com a China sobre o acesso às novas tecnologias, desde a inteligência artificial até a espacial, “é o mais importante feito pelo país”.