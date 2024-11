'Quero que o agronegócio cresça e cause raiva em deputado francês', diz Lula

Em discurso na Confederação Nacional da Indústria, Lula comentou o boicote do Carrefour às carnes brasileiras no mercado europeu. Segundo o presidente, o acordo do de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia deve seguir adiante independentemente da pressão dos empresários e dos políticos do bloco: "Quero que o agronegócio cresça e cause raiva em deputado francês".