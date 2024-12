Quadrilha invade shopping com carro e rouba cofre de loja na Austrália; veja vídeo

Um grupo criminoso usou um carro SUV para invadir o shopping Melbourne Central, na Austrália . Os suspeitos quebraram a entrada principal do centro comercial e seguiram com o veículo pelos corredores do shopping, atingindo sete lojas antes de colidir contra um quiosque. A quadrilha roubou o cofre de uma das lojas e fugiu do local. Aparentemente, ninguém estava presente no shopping no momento da invasão e não há relatos de feridos. A polícia já iniciou as investigações e está em busca dos suspeitos, que seguem foragidos.