Alemães protestam em Berlim por mais espaços aquáticos públicos

Em Berlim, centenas de pessoas desafiaram a proibição de nadar no rio Spree, vigente desde 1925, para protestar por mais espaços de lazer aquático. Os manifestantes afirmam que a qualidade da água melhorou, tornando seguro o uso recreativo do rio. O protesto ocorre em meio a uma onda de calor que eleva as temperaturas acima de 30° graus na Alemanha.
Na cidade de Colônia, a prefeitura implementou o projeto “Colônia Refrescante”, que utiliza um sistema de névoa de água para amenizar o calor nas ruas. Este projeto faz parte de um plano de ação para mitigar os efeitos das altas temperaturas na região. A iniciativa visa proporcionar alívio à população durante o verão europeu, que tem se mostrado especialmente intenso este ano.
