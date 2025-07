Animação de ‘The Cat in the Hat’ estreia em fevereiro de 2026 no Brasil Trailer do filme baseado no clássico infantil é lançado

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 16h21 (Atualizado em 03/07/2025 - 16h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share