Sucesso nos anos 90, Beavis and Butt-Head chegam à nova temporada do jogo Call of Duty

Beavies and Butt-Head, famosos personagens da série de animação americana dos anos 1990, estão de volta, mas não para a televisão. A novidade é que, agora, ambos podem ser encontrados na nova temporada do jogo Call of Duty .



Para jogar com os dois personagens criados por Mike Judge, o player terá que desembolsar uma grana. Segundo divulgação da desenvolvedora , Beavies and Butt-Head serão vendidos separadamente, em pacotes que vão de US$ 10,00 a US$ 25,00 (custo de aproximadamente R$ 54,00 a R$ 135,00, na cotação atual).