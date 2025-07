Galinhas fashionistas! Concurso faz sucesso ao eleger a ave mais bem-vestida

Vestidos, camisas e até tênis em miniatura. Para algumas galinhas de Tatumbla, cidade a cerca de 25 minutos da capital de Honduras, a escolha da roupa é o diferencial para vencer o concurso de ave mais bem-vestida .



A tradicional competição é uma forma divertida de homenagear esses animais tão presentes no cotidiano local, que até inspiraram o nome da região.



Além da liberdade total para a criatividade nos figurinos, a única regra do evento é que as participantes pertençam a espécies nativas .