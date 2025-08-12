Avô e neto constroem réplica da Torre Eiffel na França

Um metalúrgico aposentado e seu neto constroem uma réplica da Torre Eiffel na Alsácia.
A estrutura terá 30 metros de altura e será concluída em agosto, seguindo o projeto original de Gustave Eiffel.
A construção começou há oito anos, com o neto aprendendo na oficina do avô desde os 14 anos.
O avô pretende viver a experiência de passar uma noite na réplica após a venda da obra.
No interior da França, na região da Alsácia, um metalúrgico aposentado de 77 anos e seu neto de 22 estão construindo uma réplica da famosa Torre Eiffel. A estrutura deve alcançar 30 metros de altura e é baseada nos desenhos originais de Gustave Eiffel de 1889. Detalhes como a pintura vermelho veneza e passarelas características estão sendo fielmente reproduzidos.
A construção começou há oito anos, quando o neto iniciou sua jornada como aprendiz na oficina do avô aos 14 anos. Utilizando ferramentas da antiga empresa do avô e financiada por ele, a montagem final está prevista para o dia 26 de agosto, quando um guindaste colocará as últimas peças.
Além de recuperar os custos com a venda da obra, o criador deseja realizar um sonho pessoal: passar uma noite no primeiro andar da réplica, vivendo a experiência de ter um “apartamento” na torre.
Quem está construindo a réplica da Torre Eiffel na Alsácia?
Um metalúrgico aposentado de 77 anos e seu neto de 22 anos.
Qual é a altura da réplica da Torre Eiffel e em que se baseia?
A réplica terá 30 metros de altura e é baseada nos desenhos originais de Gustave Eiffel de 1889.
Quando está prevista a conclusão da construção da réplica?
A montagem final da réplica está prevista para o dia 26 de agosto.
Qual é o desejo pessoal do criador da réplica?
O criador deseja passar uma noite no primeiro andar da réplica, vivendo a experiência de ter um ‘apartamento’ na torre.
