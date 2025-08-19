Cabeleireira revela transformação de Millie Bobby Brown para nova temporada de Stranger Things Vídeo mostra caracterização da atriz para protagonizar a série News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 11h35 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h35 ) twitter

A cabeleireira responsável pela caracterização de Millie Bobby Brown em Stranger Things compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando a aplicação da peruca usada pela atriz para viver a personagem Eleven. A profissional prometeu divulgar mais detalhes sobre a transformação até a estreia da temporada final.

A quinta e última temporada de Stranger Things será lançada em três partes. A primeira parte, com quatro episódios, estreia em 26 de novembro. A segunda parte, com três episódios, será lançada em 25 de dezembro. O episódio final está marcado para 31 de dezembro.

