Cabeleireira revela transformação de Millie Bobby Brown para nova temporada de Stranger Things

A cabeleireira responsável pela caracterização de Millie Bobby Brown em Stranger Things compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando a aplicação da peruca usada pela atriz para viver a personagem Eleven. A profissional prometeu divulgar mais detalhes sobre a transformação até a estreia da temporada final.
A quinta e última temporada de Stranger Things será lançada em três partes. A primeira parte, com quatro episódios, estreia em 26 de novembro. A segunda parte, com três episódios, será lançada em 25 de dezembro. O episódio final está marcado para 31 de dezembro.
Veja também
Atletas robóticos tentaram mostrar habilidades no boxe e no futebol, mas tiveram dificuldade de concluir os movimentos com sucesso
