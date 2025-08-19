Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cabeleireira revela transformação de Millie Bobby Brown para nova temporada de Stranger Things

Vídeo mostra caracterização da atriz para protagonizar a série

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7

A cabeleireira responsável pela caracterização de Millie Bobby Brown em Stranger Things compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando a aplicação da peruca usada pela atriz para viver a personagem Eleven. A profissional prometeu divulgar mais detalhes sobre a transformação até a estreia da temporada final.

A quinta e última temporada de Stranger Things será lançada em três partes. A primeira parte, com quatro episódios, estreia em 26 de novembro. A segunda parte, com três episódios, será lançada em 25 de dezembro. O episódio final está marcado para 31 de dezembro.

Veja também


Atletas robóticos tentaram mostrar habilidades no boxe e no futebol, mas tiveram dificuldade de concluir os movimentos com sucesso

News das 10 playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.