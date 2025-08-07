China inaugura loja inovadora com robôs humanoides multifuncionais

Pequim inaugura loja com mais de 100 robôs humanoides à venda e locação.
Robôs oferecem funções como dança e auxílio em tarefas domésticas.
Estabelecimento opera no modelo 4S, com serviços de venda, manutenção e seguro.
China investiu mais de US$ 20 bilhões em robótica, buscando popularizar a tecnologia.
A cidade de Pequim, na China, inaugurou uma loja inovadora onde mais de 100 robôs humanoides estão disponíveis para compra e locação. Com dispositivos oferecidos por mais de 40 marcas, esses robôs possuem funções variadas como dança e auxílio em tarefas domésticas.
O estabelecimento opera no modelo 4S, semelhante ao das concessionárias automotivas, oferecendo vendas, manutenção, aluguel, financiamento e seguro dos robôs. Além disso, o espaço funciona como uma vitrine para a aposta chinesa no setor de inteligência artificial.
No ano passado, a China investiu mais de US$ 20 bilhões em robótica e planeja aumentar esse valor nos próximos anos para popularizar ainda mais essa tecnologia. A loja representa um passo significativo na integração dos robôs humanoides à vida cotidiana.
Veja também
Capital chinesa inaugurou loja com cerca de 100 dispositivos de mais de 40 marcas diferentes
News das 10 playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!