China inaugura loja inovadora com robôs humanoides multifuncionais

Pequim abre espaço com robôs que dançam e auxiliam nas tarefas domésticas

News das 10

  • Pequim inaugura loja com mais de 100 robôs humanoides à venda e locação.
  • Robôs oferecem funções como dança e auxílio em tarefas domésticas.
  • Estabelecimento opera no modelo 4S, com serviços de venda, manutenção e seguro.
  • China investiu mais de US$ 20 bilhões em robótica, buscando popularizar a tecnologia.

 

A cidade de Pequim, na China, inaugurou uma loja inovadora onde mais de 100 robôs humanoides estão disponíveis para compra e locação. Com dispositivos oferecidos por mais de 40 marcas, esses robôs possuem funções variadas como dança e auxílio em tarefas domésticas.

O estabelecimento opera no modelo 4S, semelhante ao das concessionárias automotivas, oferecendo vendas, manutenção, aluguel, financiamento e seguro dos robôs. Além disso, o espaço funciona como uma vitrine para a aposta chinesa no setor de inteligência artificial.

No ano passado, a China investiu mais de US$ 20 bilhões em robótica e planeja aumentar esse valor nos próximos anos para popularizar ainda mais essa tecnologia. A loja representa um passo significativo na integração dos robôs humanoides à vida cotidiana.

Capital chinesa inaugurou loja com cerca de 100 dispositivos de mais de 40 marcas diferentes

