Cinemas brasileiros estreiam turnês inéditas do BTS

Quatro filmes do grupo K-Pop serão exibidos após serviço militar dos integrantes

BTS nas telonas: cinema brasileiro anuncia exibição de turnês do grupo de k-pop em setembro
Uma rede de cinemas no Brasil anunciou a exibição de quatro filmes sobre turnês do grupo de K-Pop BTS. O evento, chamado BTS Movie Weeks, trará apresentações que já foram lançadas ao vivo, mas que ainda não haviam sido exibidas nos cinemas brasileiros.

Os filmes estão programados para estrear em setembro, coincidindo com o retorno do grupo aos palcos após um hiato de cerca de 18 meses devido ao cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul pelos integrantes.

