Concurso celebra diversidade canina na Califórnia Evento anual incentiva adoção e destaca beleza única dos cães News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Anualmente, na Califórnia, Estados Unidos, ocorre um concurso que elege o cão mais feio do mundo. Apesar do título inusitado, o evento celebra a beleza única dos animais e promove a adoção de cães de todas as idades e tamanhos. Participantes de várias partes do país se reúnem para valorizar a diversidade dos pets.

O concurso não tem perdedores; os tutores levam para casa o título de “pet mais amado do mundo”, reforçando a mensagem de que cada animal tem seu valor especial.

Veja também

‌



Retorno de cerca de 40 animais aponta recuperação, mas desafios com espécies invasoras e clima persistem

News das 10 playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Esperança: espécie de peixe desaparecida desde os anos 70 volta a aparecer no rio Sena Teria coragem? Cachoeira de 20 metros na Bósnia vira palco de competição internacional de mergulho Concurso elege o ‘cão mais feio do mundo’ para celebrar a diversidade dos pets na Califórnia Avô e neto constroem réplica da Torre Eiffel no interior da França Milharal vira labirinto gigante com passagens secretas e se torna atração turística na França ‘Guerreiras do K-Pop’ no Oscar? Streaming investe R$ 108 mil em campanha para destacar animação Óculos de realidade virtual permite que moradores de asilo na Alemanha viajem sem sair do lugar Balões de ar quente colorem o céu de Bristol em um verdadeiro espetáculo visual Artista mexicano impressiona ao usar cerdas de vassoura para criar obras de arte Cratera de mais de 200 metros de profundidade e 150 metros de largura vira atração turística em Omã Ed Sheeran é anunciado como jogador de time inglês e iniciativa divide opiniões entre torcedores Zero desperdício: restaurante mexicano é premiado por iniciativa sustentável na gastronomia De O Senhor dos Anéis a Star Wars: relíquias do cinema vão a leilão em Los Angeles Robôs humanoides para compra e locação em Pequim dançam e até fazem tarefas domésticas Voz de uma geração: itens raros da cantora Whitney Houston vão a leilão nos Estados Unidos Iluminação de luxo: influenciador viraliza ao decorar casa com carro pendurado como lustre Dolly Parton é reconhecida como ícone cultural pelo Guinness Book Pet inusitado: ex-artista circense convive há 40 anos com jacaré como animal de estimação Malabarismo, fantasia e cores: festival celebra tradição circense em cidade histórica na Rússia Tom e Jerry viajam no tempo e encaram novas aventuras na China antiga em novo filme da franquia

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!