Estados Unidos


Concurso celebra diversidade canina na Califórnia

Evento anual incentiva adoção e destaca beleza única dos cães

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Anualmente, na Califórnia, Estados Unidos, ocorre um concurso que elege o cão mais feio do mundo. Apesar do título inusitado, o evento celebra a beleza única dos animais e promove a adoção de cães de todas as idades e tamanhos. Participantes de várias partes do país se reúnem para valorizar a diversidade dos pets.

O concurso não tem perdedores; os tutores levam para casa o título de “pet mais amado do mundo”, reforçando a mensagem de que cada animal tem seu valor especial.

Retorno de cerca de 40 animais aponta recuperação, mas desafios com espécies invasoras e clima persistem

