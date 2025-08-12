Concurso celebra diversidade canina na Califórnia

Anualmente, na Califórnia, Estados Unidos, ocorre um concurso que elege o cão mais feio do mundo. Apesar do título inusitado, o evento celebra a beleza única dos animais e promove a adoção de cães de todas as idades e tamanhos. Participantes de várias partes do país se reúnem para valorizar a diversidade dos pets.
O concurso não tem perdedores; os tutores levam para casa o título de “pet mais amado do mundo”, reforçando a mensagem de que cada animal tem seu valor especial.
