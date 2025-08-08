Crateras em Omã atraem turistas e inspiram lendas Formações naturais intrigam visitantes com histórias de meteoros News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Enormes crateras no sul de Omã atraem 4 milhões de turistas anualmente.

Uma das crateras possui mais de 200 metros de profundidade e 150 metros de largura.

Lendas locais afirmam que meteoros criaram os buracos, mas geólogos afirmam que a infiltração da água é a verdadeira causa.

Os visitantes podem explorar a área, onde experimentam um eco peculiar chamado Poço dos Pássaros.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No sul de Omã, enormes crateras têm se tornado uma atração turística impressionante. Entre elas, destaca-se uma com mais de 200 metros de profundidade e 150 metros de largura, considerada uma das maiores do mundo. No ano passado, o país atraiu cerca de 4 milhões de turistas, número comparável à sua população.

Essas formações geológicas não apenas fascinam pela sua grandiosidade, mas também alimentam lendas locais. Enquanto algumas histórias sugerem que meteoros criaram os buracos, geólogos explicam que a infiltração lenta da água no calcário ao longo de milhares de anos é a verdadeira causa.

Os visitantes podem explorar a área através de trilhas e escadas, experimentando o eco peculiar que ressoa nas paredes das crateras. Conhecido como Poço dos Pássaros, este fenômeno natural tem colocado Omã em destaque no cenário turístico global.

