Desfile das Flores em Medellín encanta com cores e tradição
Evento anual reúne 440 participantes com arranjos de até 70 quilos
A cidade de Medellín, na Colômbia, foi palco da vibrante 68ª edição do Desfile da Feira das Flores. Este evento tradicional atraiu turistas e moradores para celebrar uma prática cultural que remonta aos anos 1950, quando camponeses carregavam mercadorias nas costas.
Atualmente, os participantes transportam até 70 quilos de flores em estruturas de madeira chamadas silletas. Este ano, o desfile contou com a presença de 440 pessoas divididas em sete categorias, incluindo apresentações artísticas com mensagens sociais e ambientais.
O desfile é um destaque da Feira das Flores, encantando tanto locais quanto visitantes com sua beleza e significado cultural.
Qual é a importância do Desfile da Feira das Flores em Medellín?
O Desfile da Feira das Flores é uma prática cultural tradicional que remonta aos anos 1950, quando camponeses carregavam mercadorias nas costas. Atualmente, o evento reúne turistas e moradores para celebrar essa tradição.
Quantas pessoas participam do desfile e como elas se apresentam?
Neste ano, o desfile contou com a participação de 440 pessoas, que são divididas em sete categorias. Os participantes transportam até 70 quilos de flores em estruturas de madeira chamadas silletas, e incluem apresentações artísticas com mensagens sociais e ambientais.
Qual é o significado cultural do Desfile da Feira das Flores para a cidade de Medellín?
O desfile é um destaque da Feira das Flores, encantando locais e visitantes com sua beleza e significado cultural, celebrando a herança e as tradições da região.
Quando e onde ocorre o Desfile da Feira das Flores?
O Desfile da Feira das Flores ocorre anualmente na cidade de Medellín, na Colômbia, e esta foi a 68ª edição do evento.
